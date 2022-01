Das Warten hat schon bald ein Ende! Vergangenes Jahr im April wurde bekannt gegeben, dass Kanye West (44) seine eigene Netflix-Dokumentation bekommen wird. Über zwei Jahrzehnte hinweg verfolgten die Regisseure Clarence „Coodie“ Simmons (50) und Chike Ozah (43) das Leben des Rappers und dokumentierten seinen Werdegang – angefangen im Jahr 1998, über seinen Umzug nach New York City bis hin zu seinem heutigen Alltag als erfolgreicher Künstler. Jetzt steht auch endlich fest, wann die Fans Kanyes Dokumentation zu Gesicht bekommen.

Wie People nun berichtete, wird "Jeen-Yuhs: A Kanye Trilogy" noch Ende dieses Monats seine Weltpremiere feiern. So wird die Dokumentation erstmals während des 38. Sundance Film Festival gezeigt werden, bevor die dreiteilige Produktion ab dem 16. Februar weltweit auf Netflix erscheinen wird. Dem Programm auf der Webseite der Veranstaltung zu urteilen, wird der erste Part am 24. Januar um zwei Uhr nachts europäischer Zeit uraufgeführt. Einen Tag später soll er dann erneut gezeigt werden. Aufgrund der andauernden weltweiten Gesundheitskrise findet das elftägige Festival in diesem Jahr jedoch nur digital statt.

Zudem ist geplant, dass die Fans des "Everything We Need"-Interpreten den Film über sein Leben auch im Kino anschauen können. Der erste Teil der Doku wird dann am 10. Februar für einen Tag auf der großen Leinwand zu sehen sein. Dem Medium zufolge wird der Streaminganbieter die anderen Parts darauffolgend in einem dreiwöchigen Event nacheinander veröffentlichen.

Getty Images Kanye West, Rapper

Getty Images Chike Ozah and Clarence "Coodie" Simmon im Oktober 2021

Getty Images Kanye West bei einer Fashion Show in NYC im Dezember 2018

