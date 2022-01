Jamie Lee Curtis' (63) Familie hatte viel Pech in der Liebe. Die Eltern der Schauspielerin, Hollywood-Legende Tony Curtis (✝85) und Janet Leigh, ließen sich nach 10 Jahren Ehe scheiden. Tony heiratete danach noch vier weitere Male, unter anderem die deutsche Christine Kaufmann (✝72). Damit stellte er wohl kein leuchtendes Vorbild für seine Tochter dar: Jamie Lee verriet, dass sie wegen der vielen gescheiterten Beziehungen nicht mehr richtig an die Liebe geglaubt habe.

Auf Instagram teilte die 63-Jährige jetzt eine Schwarz-Weiß-Aufnahme ihrer Eltern. Darunter kommentierte sie mit rührenden Worte: "Immer wenn ich ein Foto von meinen Eltern sehen, bin ich nicht nur von ihrer Schönheit, sondern auch von ihrer tiefen Liebe und Ambition berührt." Es gäbe nur wenige Dinge, die sie daran erinnern würden, dass ihre Eltern sich wirklich geliebt hätten. Sonst stände ja immer die Konkurrenz und Eifersucht, die die unschöne Scheidung der beiden begleitet habe, im Vordergrund. Diese habe nämlich einen großen Effekt auf das Leben der "Halloween"-Darstellerin gehabt. "Wegen der 13 Scheidungen in meinem engeren Familienumfeld habe ich oft mit der Vorstellung von echter Liebe gekämpft. Was ist mit ihr passiert?", ließ sie einen Blick in ihr Seelenleben zu.

Zum Glück wurde die Schauspielerin dann aber doch noch eines Besseren belehrt. Seit 37 Jahren ist sie nun schon mit ihrem Mann Christopher Guest (73) verheiratet. Die beiden haben nach so langer Zeit eine besonders tiefe Verbundenheit, wie Jamie Lee in einer Liebeserklärung an ihn mitteilte.

Anzeige

Instagram / curtisleejamie Tony Curtis und Janet Leigh, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Jamie Lee Curtis im Januar 2020

Anzeige

Getty Images Christopher Guest und Jamie Lee Curtis

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de