Nicolas Puschmann (30) ist stolz auf seine Transformation! 2019 eroberte der Hamburger als erster deutscher Prince Charming die Herzen der TV-Zuschauer. In der schwulen Datingshow überzeugte der Hottie nicht nur mit Charme, sondern auch mit seinem knackigen Body die Kandidaten. Doch so durchtrainiert war Nicolas nicht immer: Mit einem Foto aus alten Zeiten zeigt er nun, wie viel schwerer er noch vor einigen Jahren war.

Was für eine Verwandlung! Auf Instagram wurde der 30-Jährige zuletzt erneut gefragt, wie er sich zum Sport motivieren könne. Nicolas erklärte ganz ehrlich, er habe früher Schnappschüsse von sich in Unterwäsche gemacht, um sich zu motivieren. Dazu teilte er ein älteres Bild, das ihn in Boxershorts zeigt. "Ich habe damals vor 'Prince Charming' 109 Kilo gewogen und dann 23 Kilo abgenommen!", erklärte er.

Heute wiegt Nicolas nicht nur deutlich weniger als damals, sondern hat sich auch sonst optisch mächtig verändert. Seit einigen Wochen ist der Ex von Lars Tönsfeuerborn (31) nämlich blond und gefällt sich mit der neuen Haarfarbe total gut, wie er jetzt im Netz betonte: "Verliebt in meinen neuen Look!"

TVNOW Nicolas Puschmann, Prince Charming 2019

Instagram / nicolaspuschmann Altes Foto von Nicolas Puschmann

Instagram / nicolaspuschmann Nicolas Puschmann, TV-Star

