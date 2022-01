Das war zu viel für Melanie Müller (33)! Zusammen mit einigen anderen Promis war die Ballermannsängerin am Samstagabend bei "Das Klassentreffen der Dschungelstars – Jetzt wird ausgepackt!" – einer Dschungelcamp-Reunion – zu sehen. Dabei wurde aber nicht nur über Vergangenes gequatscht – die Stars wurden auch mit ein paar Bildern und Szenen aus ihrer Zeit im Urwald konfrontiert. Das führte bei Melanie aber nicht zu einem Ausbruch von Glücksgefühlen. Ganz im Gegenteil: Das TV-Sternchen brach in Tränen aus.

Dass ihr Moderatorin Olivia Jones (52) einige Aufnahmen aus ihrer Staffel zeigte, erzielte bei der 33-Jährigen nicht den gewünschten Effekt. Sie erinnerte sich so an das schwierige Verhältnis zu ihrer Mutter Ilse, über das sie damals im Dschungel erstmals ausführlich gesprochen hatte. "Wir können nie zeigen, dass wir uns gerne haben. Hier macht man sich Gedanken, warum das manchmal so ist", hatte sie damals eröffnet. Auch die Trennung von ihrem Noch-Ehemann Mike Blümer führte wohl dazu, dass Melli den Gefühlsausbruch nicht stoppen konnte. "Mir kommt meine neue Situation gerade in den Vordergrund, das nimmt mich gerade sehr mit", schluchzte die Leipzigerin.

Während Danni Büchner (43) verzweifelt versuchte, ihre TV-Kollegin zu trösten, resümierte Jürgen Milski (58) die Situation. "Das war sehr emotional, als sie angefangen hat, zu weinen. Das war sehr ergreifend, weil es echt ist und keine Show abgezogen worden ist", betonte er. Auch Olivia stelle klar: "Das war zu viel für Melli aufgrund der aktuellen Situation mit der Trennung."

RTL / Frank W. Hempel Die Stars bei "Das Klassentreffen der Dschungelstars – Jetzt wird ausgepackt!"

Marcus Golejewski / Future Image / ActionPress Melanie Müller und Mike Blümer auf der Fashion Week Berlin, 2015

