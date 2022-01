Sky du Mont (74) und seine Freundin geben weitere private Einblicke. Vor rund zwei Wochen machte der Schauspieler öffentlich, dass er fast fünf Jahre nach der Scheidung von seiner Ex Mirja du Mont (46) wieder in festen Händen ist. Die neue Frau in seinem Leben heißt Alexandra, ist 52 Jahre alt und lebt in London. Mit weiteren Details zu ihr hielt er sich bislang zwar eher bedeckt – er veröffentlichte allerdings schon ein gemeinsames Foto. Jetzt zog die Brünette nach und teilte ebenfalls ein Pärchenbild.

In ihrer Instagram-Story postete Alexandra ein Selfie, auf dem zu sehen ist, wie Sky liebevoll seinen Arm um sie legt und beide leicht in die Kamera lächeln. Den Clip hat sie mit dem Song "Have a Nice Weekend" von Beres Hammond hinterlegt. Die beiden wirken glücklich und genießen ihr gemeinsames Wochenende offenbar sehr.

Ob die Fans nun häufiger solche Pärchen-Schnappschüsse zu sehen bekommen oder diese eine Seltenheit bleiben, ist ungewiss. Gegenüber t-online erzählte der "Otto’s Eleven"-Darsteller: "Vielleicht entschließen wir uns in einiger Zeit, Dinge preiszugeben."

Getty Images Mirja und Sky du Mont bei der Bambi-Verleihung in Wiesbaden, November 2011

Instagram / sky_du_mont Sky du Mont mit seiner neuen Freundin

Getty Images Schauspieler Sky du Mont

