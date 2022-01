So heiß wie eh und je! Kim Kardashian (41) ist bekannt dafür, dass sie sich gerne mal aufreizend in Schale wirft. Bei den Hammer-Kurven kann sich der TV-Star das auch erlauben. Nun sorgte die Keeping up with the Kardashians-Berühmtheit wieder für aufregende Momente, die viele Fans erfreuen werden. Am Karibikstrand schmiss Kim sich in besonders sexy Posen und betonte dabei ihre Kurven!

Bei einem Fotoshooting an einem Strand des Karibischen Meeres posierte die Beauty, was das Zeug hält! Das eng anliegende Badeoberteil, kombiniert mit einem knappen Bikinihöschen, beides in einem intensiven Blauton, schmiegte sich wie eine zweite Haut an den Körper der 41-Jährigen. Darunter kam ihr definierter, weiblicher Body voll zur Geltung. In verschiedenen Posen zeigte Kim, wie sexy sie ihre Kurven in Szene setzen kann. Bei dem Anblick wäre sicherlich so mancher Fotograf dahingeschmolzen.

Kim scheint sich am Meer wohlzufühlen! Vor Kurzem hatte sie im Netz bereits ähnliche Aufnahmen geteilt, die ihren Körper auf heißen Strandfotos zeigen. Fans waren sich sicher, dass Lover Pete Davidson (28) diese Bilder gemacht haben muss. "Der Schatten ist von Pete. Da sind wir uns doch alle einig, oder?", kommentierte ein User.

Anzeige

MEGA TheMegaAgency.com +1 888 505 6342 Kim Kardashian im Januar 2022

Anzeige

MEGA TheMegaAgency.com +1 888 505 6342 TV-Star Kim Kardashian

Anzeige

kimkardashian / Instagram Die "Keeping up with the Kardashians"-Darstellerin Kim Kardashian

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de