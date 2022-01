Dagi Bee (27) ist ganz vernarrt in Söhnchen Nelio. Vergangenen Monat begrüßten die Influencerin und ihr Mann Eugen Kazakov (27) ihr erstes Kind auf der Welt. Ihren Followern gewährt die Netzbekanntheit seither regelmäßig Einblicke in ihren neuen Alltag als frischgebackene Mutter, doch Bilder von ihrem Sohn teilt die YouTuberin eher selten. Nun überraschte Dagi ihre Fans jedoch mit einem neuen süßen Schnappschuss ihres kleinen Nelio.

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die 27-Jährige ein Foto, dass sie gemeinsam mit ihrem Baby zeigt. Auf dem Bild hält die Neu-Mama ihren Nachwuchs in den Armen und lächelt dabei zufrieden in die Kamera. Einen Ausschnitt der Aufnahme postete Dagi auch auf ihrem Account und kommentierte ihn mit einem Wolken-Emoji. Ihre Follower scheinen ganz entzückt vom Anblick ihres Sohnes zu sein und überhäuften die Influencerin in den Kommentaren mit Herzen.

Wie Dagi vor wenigen Tagen im Rahmen eines Q&A auf Instagram verriet, wünsche sie sich bereits erneuten Nachwuchs. "Schon im Krankenhaus nach der Entbindung habe ich gesagt, dass ich unbedingt noch ein Kind haben möchte", plauderte der Webstar aus.

Instagram / @alinaschessler Eugen Kazakov, Dagi Bee und ihr Baby Nelio

dagibee / Instagram-Story YouTube-Star Dagi Bee mit Söhnchen Nelio

Instagram / dagibee Dagi Bee im Oktober 2021

