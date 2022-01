Ant Anstead (42) und Renée Zellweger (52) lassen sich offenbar nicht stressen! Die zwei Turteltauben verzückten ihre Fans im Juli vergangenen Jahres mit den News, dass sie sich ineinander verliebt haben. Seitdem schweben der TV-Ansager und die Schauspielerin auf Wolke sieben und könnten kaum glücklicher sein. Besonders er macht seiner Freundin im Netz regelmäßig süße Liebesbekundungen. Läuten bei Ant und Renée etwa schon bald die Hochzeitsglocken?

Im Interview mit der US Weekly reagierte der Moderator jetzt ziemlich eindeutig auf die Frage nach einer möglichen Heirat. "Oh, auf gar keinen Fall", stellte er klar. Der 42-Jährige ergänzte diesbezüglich: "Ich meine, was soll die Eile?" Ant und Renée seien zwar bis über beide Ohren ineinander verliebt – dennoch haben sie wohl noch nicht darüber nachgedacht, den nächsten Schritt in ihrer Beziehung einzuläuten. Besonders Ant, der bereits zweimal verheiratet war, möchte diesbezüglich wohl nichts überstürzen.

Für ihn seien zudem auch gemeinsame Kinder mit der "Bridget Jones"-Darstellerin kein Thema. Der Brite ist stolzer Vater von zwei Söhnen und einer Tochter. Mit ihnen versteht sich Renée augenscheinlich blendend. Mit Hudson London, dem Sprössling von Ant und dessen Ex-Frau Christina Anstead (38), tollte die zweifache Oscar-Gewinnerin schon öfter auf dem Spielplatz herum.

Instagram / ant_anstead Ant Anstead und Renée Zellweger

MEGA Ant Anstead mit Renée Zellweger und seinem Sohn Hudson

MEGA Renée Zellweger mit Ant Anstead und seinem Sohn Hudson

