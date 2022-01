Offenbar haben sie eine ganz besondere Verbindung zueinander! Der Musiker The Weeknd (31) brachte vor wenigen Wochen sein neues Album "Dawn FM" heraus. Weil er davor des Öfteren mit Hollywoodstar Angelina Jolie (46) unterwegs war, forschen die Fans des Sängers nun immer wieder nach Lyrics, die auf die Schauspielerin passen könnten. Ein Insider bestätigte nun: Angelina ist definitiv eine Inspiration für The Weeknd!

Gegenüber Us Weekly erzählte die Quelle, dass die beiden viel mehr Gemeinsamkeiten hätten, als man denken würde. Und diese sollen auch in The Weeknds neuen Songs zu hören sein. Angelina sei "seine ultimative Muse". Aber eine romantische Beziehung sollen sie nicht haben. "Zumindest haben sie das so ihren Freunden erzählt", betonte der Insider weiter.

The Weeknd und Brad Pitts (58) Ex-Frau sollen sich demnach einfach nur sehr gut verstehen. Angelinas Kids sind offenbar große Fans des kanadischen Hit-Makers: "Und sie finden es so cool, dass ihre Mutter eine Verbindung mit ihm hat", hieß es.

