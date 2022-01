Neue Erkenntnisse über den Tod von Willi Herren (✝45)! Im vergangenen Jahr hatte das Ableben des Entertainers seine Freunde, Familie und Fans zutiefst erschüttert. Nach einer mutmaßlichen Partynacht wurde der Schauspieler leblos in seiner Wohnung aufgefunden – angeblich sollen auch Drogen im Spiel gewesen sein. Seine Frau Jasmin (43) wandelt im Dschungelcamp derzeit auf den Spuren ihres verstorbenen Mannes und enthüllt nun: Daran starb Willi wirklich.

Wie RTL.de bereits verriet, spricht die Musikerin in der heutigen Folge der Realityshow offen über den Kölner. Die Brünette erklärt am Lagerfeuer, bei seinem Tod seien keine Drogen im Spiel gewesen – sondern Beruhigungsmittel. "Was viel schlimmer ist, als dieser ganze Quatsch, sind die Benzodiazepine, das heißt: Valium. Jeder Arzt verschreibt dir diesen Scheiß. Und das ist ja auch, woran Willi gestorben ist!", schildert sie.

Nach Willis Tod ermittelte die Staatsanwaltschaft zunächst, ob ein mögliches Fremdeinwirken vorgelegen haben könnte. Im September wurden die Ermittlungen jedoch eingestellt. Damals hieß es, es würden keine Details zur Todesursache des 45-Jährigen preisgegeben werden.

RTL Jasmin Herren, Dschungelcamp-Kandidatin 2022

TVNOW / Frank Fastner Willi und Jasmin Herren bei "Temptation Island V.I.P."

ActionPress Willi Herren im Jahr 2019

