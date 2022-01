Wie bekam Matthias Reim (64) eigentlich mit, dass er ein weiteres Mal Vater wird? Seit Oktober des vergangenen Jahres ist es offiziell: Kurz nach der heimlichen Hochzeit mit seiner Partnerin Christin Stark erwartet das Paar seinen ersten gemeinsamen Nachwuchs. Für den Schlagerstar ist es inzwischen schon das siebte Kind. Doch wie hat es Matthias diesmal überhaupt erfahren, dass seine Liebste schwanger ist?

"Wir haben ja so ein Ritual. Wir schließen jeden Abend gemeinsam ab", verriet Matthias Reim gegenüber Jörg Kachelmann (63) zu Gast im MDR Riverboat Leipzig. Kurz vor Mitternacht beende Matthias seine Arbeit im Studio und ziehe sein Sportprogramm durch, danach entspanne er in einem seiner Hobby-Zimmer samt Dart-Automat und Flipper. "Da kam sie reingeschneit und ich habe es schon gemerkt, wie aufgeregt sie war", erinnerte sich der werdende siebenfache Vater zurück. Nachdem die Überraschung geglückt war und Matthias von den Babynews erfuhr, habe das Paar noch zusammen den Abend bei einem Bier ausklingen lassen.

Was hat Christin eigentlich an sich, das Matthias so fasziniert? "Von dem Moment an, in dem wir uns das erste Mal gesehen haben, kamen wir da nicht mehr raus", erklärte der Musiker. Seit fast neun Jahren verbringen die Bald-Eltern enorm viel Zeit zusammen. "Und dafür zanken wir uns extrem wenig. Wir sind fast immer einer Meinung und wir ritualisieren das auch", schwärmte Matthias. Mit seiner Christin könne er einfach über alles reden. "Fast schon zu schön, um wahr zu sein. Ich suche immer den Haken. Aber da liegt nichts versteckt", gab der 64-Jährige zu.

Getty Images Matthias Reim bei "Mein Star des Jahres", Februar 2012

Getty Images Matthias Reim bei der "Mein Star des Jahres"-Preisverleihung in Hamburg, 2012

Getty Images Matthias Reim, 2019 in Offenburg

