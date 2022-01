Vor wenigen Monaten überraschten Gigi Hadid (26) und Zayn Malik (29) ihre Fans mit einer unschönen Neuigkeit: Nach mehreren Jahren Beziehung gehen die beiden getrennte Wege. Die Eltern einer einjährigen Tochter sind auch nicht gerade im Guten auseinandergegangen. Dem Musiker wird vorgeworfen, die Mutter seiner Ex, Yolanda Hadid (58), angegriffen zu haben. Doch wie steht es heute um das Ex-Paar? Gigi und Zayn sollen ihrer Tochter zuliebe ziemlich gut miteinander auskommen!

Das berichtet nun zumindest ein Insider gegenüber Us Weekly. Demnach wollen sie ihr Privatleben weiterhin aus dem Fokus der Öffentlichkeit nehmen. Die Quelle betont: "Sie haben in den vergangenen Wochen auf die eine oder andere Weise am Leben des anderen teilgenommen." Vor allem der 29-Jährige sei ein sehr verantwortungsvoller Vater und versuche, immer für seine Kleine da zu sein. "Es gibt im Moment keinen Sorgerechtsstreit – sie versuchen nur, die Dinge als Co-Eltern zu regeln", verriet der Informant weiter.

Dass es so friedlich verläuft, danach sah es lange Zeit nicht aus. Nur wenige Wochen nach der Trennung hatte eine Quelle verraten, dass sich Gigi anwaltliche Hilfe holen wollte. "Sie hat sich auch mit neuen Anwälten getroffen, um sich bei Sorgerechtsfragen Hilfe zu holen", hatte ein Insider Anfang November gegenüber Us Weekly ausgeplaudert.

Instagram / yolanda.hadid Yolanda und Gigi Hadid mit Zayn Malik und Trisha Malik

Getty Images Gigi Hadid und Zayn Malik, Mai 2016

Instagram / yolanda.hadid Zayn Malik und Gigi Hadid

