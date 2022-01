Sara Kulka (31) schießt gegen Jasmin Herren (43). Im Dschungelcamp hat die Witwe von Willi Herren (✝45) in den vergangenen Tagen offen über die Todesumstände gesprochen. Der Reality-TV-Darsteller ist im April 2021 an einer Tabletten-Überdosis gestorben. Während die einen Jasmin für ihre Stärke bewundern, die tragischen Ereignisse noch einmal Revue passieren zu lassen, kritisieren andere ihren Umgang mit der Situation hart. Ex-Dschungelcamperin Sara findet, dass die Sängerin eindeutig zu weit gegangen ist.

"Wenn ich an einer Überdosis sterbe, ich will nicht, dass das meine Kinder wissen, ich will nicht, dass es die Presse weiß. Das geht gar nicht, da wurde eine Grenze überschritten", ärgerte sich die einstige Germany's next Topmodel-Teilnehmerin bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! – Die Stunde danach". Das Model stört außerdem, wie emotionslos Jasmin über die traurigen Umstände spricht. Für sie sei die Lagerfeuer-Runde im TV einfach nicht der richtige Ort für solche Gespräche. Auch Matthias Mangiapane (38) stimmt dem zu. "Ich finde am schlimmsten, dass sie gesagt hat, sie will als Jasmin Herren da rein, will aus Willis Schatten raus. Aber alles, was sie von sich gibt – wir hören nur 'Willi', betonte er.

Einer nimmt Jasmin aber trotz allem in Schutz: ihr guter Freund Rafi Rachek (32). Er weiß offenbar genau, warum sich die Sängerin immer wieder zu solchen Aussagen hinreißen lässt. "Sie hat ein Trauma erlebt, sie hat noch nicht ganz damit abgeschlossen", stellte er klar. Dass sie für ihre Ehrlichkeit nun hart kritisiert wird, findet der Kölner nicht fair.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

