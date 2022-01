Anna Lena Class kann Arbeit und Privatleben unbeschwert trennen. In der Vergangenheit haben verschiedene Schauspieler schon öfters betont, dass ihnen die Rollen, die sie am Set verkörpern, privat Ärger machen. Der Grund: Manchen Zuschauern fällt es schwer zu verstehen, dass die Szenen fiktiv und nicht tatsächlich so passiert sind. Auch Anna Lena schlüpft bei Unter uns in die Rolle eines waschechten Serienbiests: Sie spielt die intrigante Anwältin Ricarda Schätzke. Promiflash hat sie aber verraten: Das hat ihr abseits der TV-Welt noch keine Probleme bereitet.

"Natürlich fühlt der Zuschauer manchmal besonders mit, ärgert sich, wird emotional, verflucht eine Figur", betonte die gebürtige Münchnerin im Gespräch mit Promiflash. Vor allem wenn eine Serienfigur ein liebendes Paar auseinanderbringe – so wie es Ricarda in der Vergangenheit bei Ute (Isabell Hertel, 48) und Henning (Benjamin Kiss, 53) geschafft hatte – sei das laut Anna Lena auch nachvollziehbar. Dennoch gibt es bei der Brünetten offenbar keinen Grund zur Besorgnis. "Negative Erfahrungen habe ich Gott sei Dank noch keine gemacht, eigentlich immer durchweg positives Feedback bekommen", freute sie sich.

Für Anna Lena ist es schon das zweite Mal, dass sie als Ricarda in der RTL-Serie einsteigt. Nach einer sechsjährigen Pause ist sie erst seit der vergangenen Woche wieder auf den TV-Bildschirmen zu sehen. Besonders gefreut habe sie sich, dass sie so wieder mit der Ute-Darstellerin Isabell und Claudelle Deckert (48), die ihre Erzfeindin Eva spielt, drehen konnte. "Mit Claudelle habe ich diesmal die meisten Szenen und unser Zusammenspiel macht einfach großen Spaß", schwärmte die 40-Jährige.

Anzeige

ARD / Christof Arnold Anna Lena Class als Nadja Holler bei "Sturm der Liebe"

Anzeige

RTL / Stefan Behrens Anna Lena Class, Claudelle Deckert und Isabell Hertel bei "Unter uns"

Anzeige

Christian Hartmann Schauspielerin Anna Lena Class

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de