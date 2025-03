Royal-Lady Amelia Windsor macht Werbung für Unterwäsche

Amelia Windsor (29) ist die Nummer 44 in der britischen Thronfolge. Als Tochter des Earls von St. Andrews lasten auf der Brünetten hohe Erwartungen – mit denen sie aber ziemlich locker umgeht. Auf Instagram sorgt die Enkelin von Herzog Edward von Kent (89) nun für einen kleinen Aufruhr. Die Influencerin macht nämlich mit pikanten Fotos Werbung für Periodenunterwäsche. Auf den Bildern trägt sie die Schlüpfer, während sie in ihrer Wohnung in London ein Buch liest oder Make-up aufträgt.

Die Werbekampagne ist nicht das erste Mal, dass Amelia das britische Königshaus mit Schnappschüssen in Verlegenheit bringt. Im Sommer 2018 machte die entfernte Cousine von Prinz William (42) und Prinz Harry (40) Urlaub auf Ibiza und wurde dabei von Mirror fotografiert. Auf den Bildern war die heute 29-Jährige oberkörperfrei zu sehen. Für die Adelige schien dies allerdings keine große Sache zu sein. Die Fotos zeigten, wie sie unbedacht über den Strand spazierte, Müll aufhob und auf ihrer Liege entspannte.

Genau wie König Charles (76) ist Amelia eine große Unterstützerin der Umwelt. Auf Social Media postet die Beauty regelmäßig Fotos von ihren Ausflügen in die britische Natur. Außerdem ist sie Botschafterin einiger Wohltätigkeitsorganisationen, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Im Rahmen der Great Big Green Week pflanzte sie 2023 beispielsweise Gemüse in einem Gemeinschaftsgarten an. In einem Social-Media-Post schrieb sie damals: "Es gibt nichts Besseres, als die Hände in die Erde zu stecken und dabei einen netten Plausch mit neuen Freunden zu haben."

