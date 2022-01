Er zog alle Blicke auf sich! Letzte Woche startete die 19. Staffel von Deutschland sucht den Superstar – zum ersten Mal ohne Dieter Bohlen (67). Die Meinungen der Fans zu der neuen Jury aus Florian Silbereisen (40), Ilse DeLange (44) und Toby Gad (53) sind bisher noch zwiegespalten. Und auch an diesem Kandidaten scheiden sich die Geister: Anthony Kajzer wählte für seinen Auftritt einen ganz besonderen Look!

Der Produktmanager wollte neben seiner Stimme noch mit einer anderen Sache überzeugen. Er fertigte sich sein eigenes Kostüm an – und der Look konnte sich dann wirklich sehen lassen! "Ein dezentes Erscheinungsbild!", witzelte Florian. Anthony hatte sich nämlich in eine Discokugel verwandelt. In einem von oben bis unten mit Spiegelplättchen beklebten Ganzkörperanzug trat der 28-Jährige vor die Jury. Anthony ist sehr großer Fan von Lady Gaga (35), sogar zehn Mal treffen durfte er sein Vorbild schon. "Das erklärt ja einiges!", resümierte Ilse. Trotz des Outfits konnte er seine Stimme für die Jury aber nicht kaschieren und schaffte es nicht in den Recall. "Sehr geiler Typ", fasste Florian dennoch zusammen.

Auch im Netz wurde das Outfit heiß diskutiert. "Frosch als Glitzerkugel", schrieb ein User auf Twitter. "Jetzt wird sich Lady Gaga nicht mehr an ihn erinnern (wollen)", ergänzte ein anderer. Aber auch Fans des Looks gab es. "Er kanns tragen!", unterstütze jemand Anthony.

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Anthony Kajzer bei DSDS 2022

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Anthony Kajzer und Toby Gad bei DSDS

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Anthony Kajzer, DSDS-Kandidat

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de