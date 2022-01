Ist sie es wirklich? Anne Hathaway (39) ist seit Jahren eine erfolgreiche Hollywood-Schauspielerin. Während ihrer Karriere hat die Beauty schon einige Style-Veränderungen durchgemacht. Ihren wohl krassesten Wandel legte sie für den Film "Les Misérables" hin, für den sie sich ihre Haare abrasieren musste. Doch nun überrascht die Leinwandschönheit erneut ihre Fans mit einem neuen Look: Anne hat nun hellblondes Haar!

Paparazzi erwischten die 39-Jährige am Montag in New Jersey. Doch bei diesen Bildern müssen Fans wohl zweimal hinschauen, denn Anne hat auf einmal eine blonde Haarpracht. Die Supporter können aber aufatmen, denn bei diesem Look handelt es sich um eine Perücke, die die Beauty für ihren neuen Film "Eileen" trägt. In diesem spielt die Schauspielerin eine junge, unglückliche Frau, die eine Stelle als Sekretärin in einem Jungengefängnis annimmt.

Doch nicht immer lief es so rund für die Oscar-Preisträgerin. Denn die Hauptrolle in "Der Teufel trägt Prada" hätte Anne beinahe nicht bekommen. "Ich war die neunte Wahl für 'Der Teufel trägt Prada'", hatte sie in einem Interview zu einer Folge von RuPaul's Drag Race verraten.

