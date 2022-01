Endlich kann Daniela Katzenberger (35) ihren Mann wieder in die Arme schließen! Eigentlich sollte Lucas Cordalis (54) als Kandidat im diesjährigen Dschungelcamp um die Krone kämpfen. Doch das fiel ins Wasser – der Gatte der Katze war positiv auf Corona getestet worden und kam somit nicht mal in die Nähe des Camps. Seine Gattin zeigte sich darüber enttäuscht und wollte ihn deshalb schnell wieder bei sich wissen. Nun ist es so weit – Daniela und ihr Lucas sind wieder vereint!

In ihrer Instagram-Story teilte sie die freudige Botschaft jetzt ihren Followern mit. In den Clips ist ihr Göttergatte zu sehen, wie er seinen großen Koffer auspackt. Lucas war fast zwei Tage unterwegs, um wieder bei seiner Familie auf Mallorca sein zu können. Der Musiker wirkte sichtlich erschöpft und kehrte augenscheinlich auch mit großem Hunger zurück in seine eigenen vier Wände. "Soll ich dir was kochen, Schatz?", fragte Daniela ihren Liebsten deshalb, was Lucas mit einem Nicken bejahte.

Doch bevor der Sänger sich den Bauch vollschlagen konnte, widmete er sich erst mal seiner dreckigen Wäsche, wie die Katze in einem Video für ihre Fans festhielt. "Es macht ja hier sonst keiner die Wäsche", erklärte Lucas scherzend. Die nächsten Tage wird der TV-Star sich wohl ausruhen wollen, da er eine anstrengende Reise hinter sich hat.

danielakatzenberger / Instagram-Story Der Musiker Lucas Cordalis im Januar 2022

Instagram / danielakatzenberger Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, TV-Gesicht

