Jetzt äußert sich auch Daniela Katzenberger (35) zu Lucas Cordalis' Dschungelcamp-Aus! Eigentlich hätte der Musiker am kommenden Freitag zusammen mit Modedesigner Harald Glööckler (56), Schauspielerin Tina Ruland (55) und Co. in das beliebte Tropen-Camp ziehen sollen. Doch am Mittwoch wurde bekannt, dass der Sohn des einstigen Dschungelkönigs Costa Cordalis (✝75) an Corona erkrankt ist – und somit nicht wie geplant an dem Format teilnehmen kann. Seine Frau Dani hat ebenfalls bereits von den Neuigkeiten erfahren – und ist total enttäuscht!

"Wie kann man das jetzt am besten ausdrücken? Heute ist so ein richtiger Scheißtag", verdeutlichte die 35-Jährige in ihrer Instagram-Story ihren Frust. Dani habe zahlreiche Nachrichten bekommen, dass sich ihr Mann mit Covid infiziert hat. "Der hat das wohl schon ein paar Tage, der muss sich das irgendwo unterwegs geholt haben, es ist wohl hochinfektiös", berichtete sie. Lucas habe bislang zum Glück aber kaum Symptome: "Der hat ein bisschen Gliederschmerzen, aber sonst geht es ihm gut. Der hat jetzt kein Fieber, keinen Geschmacksverlust. Trotz allem ist es brutal traurig."

Sollte der 54-Jährige in wenigen Tagen wieder negativ getestet werden, halte es Dani aber nicht für sinnvoll, dass er noch als Nachrücker ins Camp ziehe. "Dann ist das für mich nur so eine halbe Geschichte", hielt die Kultblondine fest. Sie fände es besser, wenn Lucas stattdessen im kommenden Jahr an dem Format teilnehmen würde.

Instagram / lucascordalis Lucas Cordalis im Januar 2022 in Südafrika

Krick, Jens / ActionPress Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger, Reality-TV-Stars

Instagram / lucascordalis Lucas Cordalis im Januar 2022

