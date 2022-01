Lauren Goodger (35) hat offenbar noch nicht ganz mit ihrem Ex abgeschlossen. Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass die ehemalige The Only Way Is Essex-Bekanntheit nur sechs Monate nach der Geburt ihrer Tochter Larose wieder schwanger ist. Der Vater der beiden Kids ist Charles Drury, von dem sie sich im November zwischenzeitlich getrennt hatte. Danach gaben sie ihrer Beziehung zwar eine zweite Chance – doch die war nicht von langer Dauer: Die beiden sind inzwischen wieder solo. Lauren würde es mit Charles aber vielleicht noch mal versuchen wollen.

Im Interview mit New! plauderte die 35-Jährige aus, dass sich die Trennung für sie nicht endgültig anfühle. "Es ist komisch – Männer sind komisch", beschrieb sie ihre aktuelle Situation. Sie habe sich nicht richtig behandelt gefühlt, aber könne auch nicht sagen, wie sie die Dinge in der nächsten Woche oder dem nächsten Monat sehe. "Aber ich weiß, dass man nicht kommen und gehen kann, wenn Kinder im Spiel sind", betonte Lauren.

Trotz der Trennung wollen die Influencerin und ihr Verflossener weiterhin für die gemeinsamen Kinder da sein. Dafür müsse aber noch ein Plan ausgearbeitet werden. "Als wir uns das letzte Mal getrennt haben, [...] kam er jeden Tag zu mir, was ich nicht fair finde", erklärte Lauren.

Instagram / laurengoodger Lauren Goodger, TV-Darstellerin

Instagram / laurengoodger Lauren Goodger und Charles Drury mit ihrer Tochter, Dezember 2021

Instagram / laurengoodger Lauren Goodger und Charles Drury mit ihrer Tochter Larose, August 2021

