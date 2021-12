Unerwartete Liebes-Reunion bei Lauren Goodger (35)! Eigentlich ging die Beziehung der "The Only Way Is Essex"-Bekanntheit und ihres Freundes Charles Drury vor knapp drei Wochen in die Brüche. Nach rund einem Jahr zog der Fußballer einen Schlussstrich und trennte sich von dem Glamour-Model – und das nur wenige Monate, nachdem ihre gemeinsame Tochter Larose zur Welt kam. Doch jetzt folgt die Kehrtwende: Das Paar hat sich offenbar wieder zusammengerauft.

Zumindest behauptet das nun ein Insider, der den zwei Briten nahesteht, gegenüber The Sun. Ihm zufolge haben sich die beiden nach ihrer Trennung im vergangenen Monat inzwischen wieder versöhnt und wollen jetzt einen Neuanfang wagen. "Charlie und Lauren haben ihre Differenzen überwunden und wollen es noch einmal versuchen", plaudert der Informant aus. Ihnen hätte besonders der Stress, für ein Neugeborenes zu sorgen, das außerdem krank ist, ziemlich zugesetzt und ihre Romanze sehr belastet, was schlussendlich zu deren Ende führte.

Wie es aber genau zu der plötzlichen Aussöhnung kam, ist ein Rätsel – vor allem da der Sportler und die 35-Jährige nur kurz zuvor im Netz heftig übereinander herzogen. So warf Lauren dem Vater ihrer Tochter vor, sich nicht genug um sein Kind zu kümmern. Das ließ Charles jedoch nicht auf sich sitzen und wehrte sich. Offenbar ist diese hitzige Schlammschlacht nun aber Schnee von gestern.

Instagram / laurengoodger Lauren Goodger mit ihrer Tochter im November 2021

Instagram / laurengoodger Lauren Goodger und Charles Drury mit ihrer Tochter Larose, August 2021

Getty Images Lauren Goodger im Juni 2018 in London

