Lauren Goodger (35) ist wieder schwanger! Vor noch gar nicht allzu langer Zeit haben sie und ihr Freund Charles Drury ihr erstes gemeinsames Kind Larose auf der Welt begrüßen dürfen – im Juli des letzten Jahres war es so weit. Danach lief es jedoch gar nicht gut zwischen den jungen Eltern. Charles verkündete die Trennung von seiner Lauren. Kurz danach feierten sie dann aber ein überraschendes Liebes-Comeback. Nun verriet Lauren, erneut schwanger zu sein!

Im Interview mit OK! Magazine teilte die gebürtige Britin die freudige Nachricht mit. "Ich hatte meine Periode einige Wochen nicht und meine Brüste schmerzten so sehr, wenn ich meine Kleine gestillt habe. Da wusste ich irgendwie schon, dass ich schwanger sein muss." Ein anschließender Test habe ihr dann Gewissheit gegeben. Als Charlie von der Nachricht erfuhr, war er wohl sofort Feuer und Flamme: "Das Baby will ich unbedingt", habe er freudig gesagt. Und genau so sehr wolle es auch seine Freundin!

Wenn zwei Kinder das Glück der beiden bereichern, dürfte auch einer Hochzeit eigentlich nichts mehr im Wege stehen. Ein Insider berichtete bereits in der Vergangenheit, dass Lauren schon auf den Antrag von ihrem Liebsten warte. "Sie und Charles haben schon übers Heiraten gesprochen. [...] Lauren würde sich gerne jetzt schon verloben", berichtete dieser.

Instagram / laurengoodger Lauren Goodger und Charles Drury mit ihrer Tochter Larose, August 2021

Instagram / laurengoodger Lauren Goodger und Charles Drury mit ihrer Tochter, Dezember 2021

Instagram / laurengoodger Lauren Goodger und Charles Drury im Juni 2021

