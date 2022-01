Cristiano Ronaldo (36) ist ein Familienmensch durch und durch – daran besteht wohl kein Zweifel! Der Fußball-Star ist bisher Vater von vier Kindern. Via Leihmutter bekam der Kicker seinen ältesten Sohn Cristiano Ronaldo Jr. (11) sowie die Zwillinge Mateo (4) und Eva (4). Seine Partnerin Georgina Rodríguez (27) schenkte dem Portugiesen 2017 dann Töchterchen Alana (4). Aktuell ist das Model wieder schwanger – und zwar mit Zwillingen! Somit wird Cristiano bald ein sechsfacher Papa sein. Bevor es so weit ist, genoss der 36-Jährige jetzt aber einen Strandtag mit seinen vier Kindern...

Via Instagram veröffentlichte der Hottie jetzt dieses zauberhafte Bild: Cristiano kniet hier mit seinen Kindern Alana, Mateo, Eva und Cristiano Jr. im Sand vor dem Meer – sie alle haben Badesachen an und sehen superglücklich aus. Gut möglich, dass die Rasselbande kurz vor der Aufnahme noch mit dem Fußball herumgeflitzt ist, der zu ihren Füßen liegt. Zu dem Schnappschuss schrieb der Sportler schlicht: "Stolzer Vater".

Ab wann die Familie zu acht sein wird, ist nicht bekannt. Aber der Größe von Georginas Babybauch nach zu urteilen, kann es nicht mehr lange dauern! In ihrer neuen Netflix-Doku "Ich bin Georgina", die am Donnerstag erscheint, sollen die Zuschauer unter anderem auch exklusive Einblicke in ihre Schwangerschaft bekommen.

Instagram / cristiano Georgina Rodríguez, Cristiano Ronaldo und seine Kinder

Instagram / georginagio Georgina Rodríguez, Cristiano Ronaldo und seine Kinder

Getty Images Georgina Rodriguez, Model

