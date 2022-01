Die gebürtige Argentinierin Georgina Rodríguez (27) und ihr Freund Cristiano Ronaldo (36) verkündeten Ende Oktober 2021, dass sie nach ihrer gemeinsamen Tochter Alana Martina (4) erneut Nachwuchs erwarten: Das Model und der Fußballstar bekommen sogar Zwillinge – und zwar einen Jungen und ein Mädchen. Bislang gewährte die werdende Dreifachmutter aber nur sehr selten einen Blick auf ihre Babykugel. Doch nun präsentierte Georgina ihren großen Schwangerschaftsbauch voller Stolz im Netz!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte Georgina jetzt zwei Fotos, die offenbar während der Dreharbeiten zu ihrer Netflix-Doku "Soy Georgina" entstanden sind – und auf denen setzt die 27-Jährige ihren wachsenden Babybauch gekonnt in Szene: Auf den Schnappschüssen trägt Georgina nämlich ein hautenges schwarzes Kleid, das ihre Körpermitte perfekt betont. "Drei Herzen", betitelte die werdende Zwillingsmutter das Posting.

Georginas Fans waren bei diesem Anblick hin und weg – sie hinterließen der Schwangeren zahlreiche Komplimente in der Kommentarspalte. "Das sind fantastische Fotos", oder auch: "So schön", schrieben beispielsweise zwei Supporter. Und wie gefallen euch die neuen Babybauchfotos? Stimmt am Ende des Artikels ab!

Instagram / georginagio Georgina Rodríguez, Model

Instagram / georginagio Georgina Rodríguez und Cristiano Ronaldo

Instagram / georginagio Georgina Rodríguez, Model

