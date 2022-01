Welche sexuelle Orientierung hatte Hugh Hefner (✝91)? Der berühmt-berüchtigte Playboy-Gründer machte keinen Hehl daraus, stets jede Menge junger Frauen um sich geschart zu haben. Holly Madison (42), eine seiner Freundinnen in der Playboy Mansion, enthüllte, dass dies seitens der Bunnys nicht immer freiwillig geschah. Doch jetzt treten Enthüllungen ans Tageslicht, dass Hugh nicht nur auf Frauen gestanden haben soll: Er soll sogar eine Affäre mit seinem Leibarzt, Doktor Mark Saginor, gehabt haben!

Das behaupten jetzt Jennifer Saginor, die Tochter des Leibarztes, und Sondra Theodore (65), Hughs Ex-Partnerin, in der Dokumentation Secrets of Playboy. Jennifer, die in der Playboy-Villa aufgewachsen ist, habe die Liebesbeziehung zwischen ihrem Vater und dem Kultverleger hautnah miterlebt. Die heute 51-Jährige erzählte: "Sie waren einfach seelenverwandt. All die Mädchen kamen und gingen im Laufe der Jahre, aber sie blieben immer zusammen." Sie habe im Laufe der Zeit gemerkt, dass die Beziehung ihres Vaters zu Hugh nicht nur rein platonisch sei. "Sie hatten auch eine körperliche Beziehung", erklärte Jennifer. Zunächst ging es nur darum, sich sexuell auszuleben, bis mehr daraus geworden sei.

"Ich glaube, dass mein Vater die Liebe in Hefs Leben war", meinte Saginors Tochter. Der Mediziner sei sogar an Hughs Bett gewesen, als dieser im Jahr 2017 verstarb. Auch die Ex des einstigen Chef-Redakteurs, Sondra Theodore, bestätigte, dass Hugh und Saginor ein Paar gewesen seien. In den 1980er-Jahren enthüllte der 91-Jährige selbst, dass er in seinem Leben auch Erfahrungen mit Männern machte. Jedoch sei es nur aus Interesse gewesen, es sei nie was Ernstes draus geworden, meinte Hugh damals.

Anzeige

Getty Images Hugh Hefner und seine Playboy Bunnies

Anzeige

Getty Images Hugh Hefner im Februar 2008 in Los Angeles

Anzeige

Getty Images Hugh Hefner, Verleger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de