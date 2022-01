Langsam kann Katherine Schwarzenegger (32) ihre Schwangerschaft nicht mehr verbergen. Im Dezember des vergangenen Jahres verriet ein Insider, dass die Autorin und ihr Mann Chris (42) zum zweiten Mal Eltern werden. Im August 2020 durfte das Paar bereits ihre Tochter Lyla Maria auf der Welt begrüßen. Bisher hat jedoch keiner der beiden die Schwangerschaft offiziell bestätigt. Nun wurde Katherine allerdings von einigen Paparazzi mit einer kleinen Rundung abgelichtet.

Am Mittwoch wurde die 32-Jährige bei einem gemeinsamen Shopping-Trip mit einer Freundin in Los Angeles gesehen. Dabei entschied sich die älteste Tochter von Arnold Schwarzenegger (74) für eine Jeans-Latzhose, unter der sie ein schwarzes Shirt trug, wie einige Schnappschüsse beweisen, die DailyMail vorliegen. Ihren Look vervollständigte sie mit einem langen schwarzen Mantel, einer Sonnenbrille im Haar sowie weißen Sneakers. Unter dem Overall war der wachsende Babybauch der brünetten Schönheit mittlerweile auch deutlich zu erkennen.

Vergangenen Monat hatte ein Insider gegenüber People bereits verraten, dass sich Katherine und Chris immer ein Geschwisterchen für Lyla gewünscht hätten. Offenbar ist auch die Familie der Bloggerin über die freudigen Neuigkeiten total aus dem Häuschen. So freut sich die Mutter der Kalifornierin, Maria Shriver (66), angeblich schon wahnsinnig auf ihr Enkelkind.

Instagram / katherineschwarzenegger Katherine Schwarzenegger, Autorin

Instagram / prattprattpratt Katherine Schwarzenegger während ihrer ersten Schwangerschaft 2020

Instagram / katherineschwarzenegger Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt

