Sieht man da etwa einen kleinen Babybauch? Für Katherine Schwarzenegger (32) beginnt eine neue spannende Episode in ihrem Leben: Die Tochter von Arnold Schwarzenegger (74) und ihr Ehemann Chris Pratt (42) sollen ihr zweites Kind erwarten. Im Dezember wurden Gerüchte laut, dass Lyla Maria, die gemeinsame Tochter der Autorin und des Schauspielers, sich auf ein Geschwisterchen freuen darf. Nun wurde die Brünette erstmals gesichtet, seit um eine Schwangerschaft spekuliert wird!

Die Beauty wurde von Paparazzi gesichtet, wie sie in einem lässigen Outfit durch Los Angeles schlenderte. Unter Katherines Overall ließ sich eine leichte Wölbung erahnen, wie auf den Fotos von Daily Mail zu sehen ist – offenbar ist an den Gerüchten um eine Schwangerschaft etwas dran. Bislang äußerten sich weder Katherine noch Chris zu den Spekulationen.

Für Chris wäre es bereits das dritte Kind. Aus seiner früheren Ehe mit Anna Faris (45) brachte der "Guardians of the Galaxy"-Darsteller einen Sohn mit in die Beziehung. Der Kleine ist inzwischen bereits neun Jahre alt.

Instagram / prattprattpratt Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt, November 2021

Getty Images Katherine und Arnold Schwarzenegger

Getty Images Chris Pratt und Anna Faris bei einer Filmpremiere 2017

