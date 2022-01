Tristan Thompson (30) ist offenbar schon wieder in Flirt-Laune. Erst Anfang des Monats hatte ein Vaterschaftstest bestätigt, dass er der Vater des Babys seiner Ex-Affäre Maralee Nichols ist. In einem Statement erkannte er die Vaterschaft nicht nur an, sondern entschuldigte sich auch bei seiner Ex Khloé Kardashian (37). Als Maralee und Tristans Baby gezeugt wurde, war der Basketball-Star nämlich noch mit Khloé zusammen. Auf die Bremse tritt Tristan in Sachen Flirten nach diesem Skandal aber offenbar nicht: Er wurde in einer Bar mit einer fremden Frau auf seinem Schoss gefilmt.

Dieses Video auf TikTok zeigt den 30-Jährigen in einer Bar in Milwaukee. Dort soll er gemeinsam mit seinen Teamkollegen der Sacramento Kings am vergangenen Samstag gefeiert haben. Tristan blieb in der Bar aber offenbar nicht lange alleine. In dem kurzen Clip sieht man, wie eine noch unbekannte Frau auf seinem Schoss sitzt – und die beiden wirken ziemlich vertraut.

In einem weiteren Video erklärt die Userin, die den Tristan-Clip hochgeladen hat, dass Tristan später am Abend vehement darauf bestanden habe, dass er nicht gefilmt wird. Der gebürtige Kanadier soll ihr sogar das Handy aus der Hand gerissen haben.

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian und Tristan Thompson mit Töchterchen True

MEGA Tristan Thompson und Khloé Kardashian im Januar 2019 in Los Angeles

Instagram / realtristan13 Tristan Thompson im Juli 2020

