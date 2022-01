Natascha Ochsenknecht (57) traut Tara Tabitha (28) nicht! Die ehemalige Ex on the Beach-Kandidatin macht im Dschungelcamp keinen Hehl daraus, an Filip Pavlovic (27) interessiert zu sein. Sie flirtete heftig mit dem einstigen Bachelorette-Boy, doch dieser ließ sich auf die Turtelei nicht so wirklich ein. Die Influencerin brach sogar in Tränen aus, weil sie nicht genug Aufmerksamkeit von ihm bekam. Doch meint Tara es wirklich ernst mit Filip? Natascha hat da so ihre Zweifel...

In "Die Stunde danach" zeigte sich die TV-Bekanntheit nun skeptisch. Sie könne nicht glauben, dass die Österreicherin wirklich auf den 28-Jährigen stehe. Laut Natascha stecke da eine bestimmte Masche dahinter, die Tara bereits in einigen Datingshows verfolgt habe. "Sie hat mit jedem Typen die gleiche Nummer abgezogen, [...] das ist Standard bei ihr. Sie macht das die ganze Zeit", erklärte sie ihre Haltung.

Filip hingegen sei laut der 57-Jährigen ein gefundenes Fressen für die Reality-TV-Bekanntheit. "Der checkt gar nicht, wie sie drauf ist", stellte Natascha klar. Sie glaube, dass der Bachelor in Paradise-Star auf Tara hereingefallen sei. "Der denkt, sie ist verknallt in ihn", meinte sie abschließend.

Anzeige

RTL / Stefan Menne Filip Pavlovic und Tara Tabitha im Dschungeltelefon

Anzeige

Instagram / nataschaochsenknecht Natascha Ochsenknecht

Anzeige

RTL / Stefan Menne Tara Tabitha und Filip Pavlovic im Dschungelcamp

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de