Das lief ja wie geschmiert! Heute mussten im Dschungelcamp erneut die Damen ran. Zum wiederholten Male bestritt Linda-Caroline Nobat (27) die Dschungelprüfung – diesmal mit Unterstützung von Tina Ruland (55) und Anouschka Renzi (57). Anouschka und Linda hatten schon gestern mit Jasmin Herren (43) in der Prüfung kläglich versagt: Keinen einzigen Stern hatte das Trio eingefahren. Deswegen war Erfolg in der Prüfung jetzt besonders notwendig, um die Verpflegung der Camper zu sichern. Gelang es den Ladys wenigstens an Tag acht, ordentlich Sterne einzusammeln?

Heute ging es wieder tierisch zu. Bei "Keine Ahnung unter dieser Nummer" wurde Tina in ihrer ersten Prüfung die schwierige Aufgabe zu Teil, sich mit zahlreichen Schlangen in einer dunklen, engen Gruft einsperren zu lassen. Zwar verriet sie am Anfang, klaustrophobisch zu sein – blieb dann aber bewundernswert ruhig. Und auch ihr Verstand blieb ausgesprochen klar! Linda und Anouschka bestimmten jeweils drei Begriffe, anhand derer Tina bekannte Persönlichkeiten erraten musste. In der Welt der Stars und Sternchen kennt sich die Schauspielerin wohl sehr gut aus: Bis auf Lukas Podolski (36) erriet sie alle Stars auf Anhieb und konnte so neun von zehn Sternen ergattern.

Dann wurde Tina endlich aus ihrem Schlangen-Gefängnis befreit. "Ich habe mit 78 Schlangen in einer Kiste gelegen. Ich fühle mich jetzt so hammermäßig gut", jubilierte die "Manta, Manta"-Darstellerin. Aber auch Linda und Anouschka trugen zum Prüfungserfolg bei, indem sie ihre Streitereien bei Seite legten und gut zusammen arbeiteten. Insgesamt also eine (fast) perfekte Teamleistung!

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

RTL / Stefan Menne Tina Ruland bei der Dschungelprüfung

RTL/ Stefan Menne Anouschka Renzi und Linda Nobat im Dschungelcamp in Südafrika

RTL / Stefan Menne Tina Ruland bei der Dschungelprüfung

