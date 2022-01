Das scheint ihm eher weniger zu gefallen! David Beckham (46) hat nicht nur eine erfolgreiche Fußball-Karriere hinter sich. Seit 1999 ist er mit dem ehemaligen Spice Girls-Mitglied Victoria Beckham (47) verheiratet. Gemeinsam haben sie vier Kinder, die der ganze Stolz des Paares sind. Doch die Jüngste im Bunde, Harper Seven Beckham (10), hat ihren Vater nun wohl etwas verärgert: Denn Davids Kleine ist zum ersten Mal verliebt!

Auf Instagram teilte der 46-Jährige nun ein Selfie von sich, auf dem er etwas böse ins Leere schaut. Der Grund: "Rosen sind rot, Harper hat mir erzählt, dass sie verliebt ist und das ist Daddys Gesicht", schrieb David scherzhaft in die Bildunterschrift. Doch Harper versicherte ihrem Papa, dass er selbstverständlich ebenfalls einen Platz in ihrem Herzen hat.

"Aber es ist okay, sie meinte 'Daddy, du bist mein einziger Valentinstagsschatz'", schilderte der Tattooliebhaber. Diese Aussage scheint David etwas beruhigen zu können. Seine Fans versehen den Beitrag mit zahlreichen lachenden Emojis. Eine Userin fand Harpers Worte wohl ziemlich rührend: "Oh, das ist so süß."

Instagram / davidbeckham Cruz, Brooklyn, Harper, Victoria, David und Romeo Beckham

davidbeckham / Instagram Harper Seven mit ihrem Vater David Beckham

Instagram / victoriabeckham David Beckham mit seiner Tochter Harper im Juni 2021

