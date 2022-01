Amira (29) und Oliver Pocher (43) stehen noch immer unter Schock! Das Promipaar erlebte kürzlich einen echten Albtraum: Einbrecher suchten das Zuhause des Comedians und seiner Frau heim – während die beiden mit ihren Kindern vor Ort waren. Erst später merkte das Ehepaar, was passiert war. Ganz ehrlich sprachen die Pochers jetzt über das unangenehme Erlebnis und Amira gab zu: Der Vorfall setzte ihr schwer zu!

In einer neuen Folge ihres Podcasts "Die Pochers hier!" erinnerte sich die Moderatorin zurück: "Es ist unfassbar gruselig, dass diese Personen nicht davor zurückschrecken in ein Haus einzusteigen, wo sie wissen, dass Leute da sind!" Während ihr Mann recht gelassen reagierte, sei sie selbst total schockiert gewesen: "Ich bin weinend eingeschlafen und ich bin weinend aufgewacht, weil es einfach so unfassbar schlimm ist, dass Menschen so skrupellos sein können!"

Besonders um ihre Kinder habe sie sich gesorgt: "Stell dir mal vor, der wäre dir entgegengekommen. Wäre der aggressiv geworden?", fragte sich Amira. Sie habe seitdem das Gefühl, mit ihren Sprösslingen nicht mehr sicher in ihrem Zuhause zu sein.

Amira Pocher im Januar 2022

Amira und Oliver Pocher im Juli 2019

Amira Pocher, Moderatorin

