Das hat Riccardo Simonetti (28) jetzt nicht wirklich erzählt, oder? Der Entertainer ist dafür bekannt, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Der Influencer beweist immer wieder: Er macht sich nicht viel daraus, was andere von ihm halten, sondern trägt die schrägsten Outfits, die wildesten Frisuren und sagt die verrücktesten Sachen im Netz. Doch jetzt schockierte Riccardo mit einer Enthüllung selbst hartgesottene Fans: Er kackte sich im eigenen Auto in die Hose!

"Leute, man sagt ja Social Media ist ein oberflächlicher Ort, an dem Menschen sich von ihrer besten Seite präsentieren, deswegen verrate ich euch jetzt, was mir heute passiert ist", begann Riccardo auf Instagram seine Schreckensgeschichte. Im Fitnessstudio merkte der Autor, dass sein Darm danach verlangt, entleert zu werden. Der 28-Jährige hielt es jedoch für eine bessere Idee, schnell mit dem Auto nach Hause zu eilen, anstatt die Toilette des Sportstudios zu benutzen. Eine fatale Fehlentscheidung: "Ich kann nicht glauben, dass ich es erzähle, aber ich habe mir in die Hosen gekackt in meinem Auto."

Der Preis für den größten Pechvogel des Tages geht auf jeden Fall an Riccardo, denn damit sei seine Geschichte noch gar nicht vorbei, enthüllte er. "Jetzt hat sich mein Auto gedacht, nein, ich springe nicht an und ich musste den Pannendienst rufen", war er verzweifelt. Zu Hause angekommen gab der Moderator Entwarnung: Er habe sein Auto für den Pannendienst nicht verlassen müssen und sei inzwischen frisch geduscht. Auch seine Fans machten Riccardo Mut: "Eure DMs zu dem Thema sind sehr spannend, bin froh, dass ich wohl nicht der Einzige bin, dem das passiert ist."

Instagram / riccardosimonetti Riccardo Simonetti, Entertainer

Instagram / riccardosimonetti Riccardo Simonetti, Januar 2021

Instagram / riccardosimonetti Riccardo Simonetti, Model

