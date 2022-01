Serkan Yavuz (28) hat einen Rat für seinen Kumpel Filip Pavlovic (27). Der ehemalige Like Me I’m Famous-Kandidat ist seit einer Woche im Dschungelcamp und hat bereits für Tränen gesorgt. Seine Konkurrentin Tara Tabitha (28) hatte ein Auge auf ihn geworfen, was allerdings nicht auf Gegenseitigkeit beruhte. Doch die Österreicherin gab nicht auf, bis Filip ihr am Donnerstag erneut klarmachte, dass er kein Interesse habe. Sein Kumpel Serkan findet das richtig.

Im Interview mit RTL erzählte der Bayer, dass es zumindest von Filips Seite keine Hoffnung auf ein Flirt-Comeback gebe: "Die Schatzsuche hat es ja gut dargestellt. Da war keine Körpernähe, keine richtigen Gespräche – wo man sagt, das müsste eigentlich der Schlussstrich sein." Er habe jedoch das Gefühl, dass Tara dennoch nicht aufgeben wolle. "In diesem Sinne kann ich nur sagen: 'Lauf Filip, lauf!'", machte der Influencer klar.

Schon vor wenigen Tagen hatte Serkan betont, dass er Taras Verhalten etwas zu aufdringlich finde. "Er ist ihr gegenüber einfach nur zuvorkommend, das interpretiert man vielleicht falsch. Doch nur weil ich nett zu dir bin, heißt das nicht: 'Wir gehen jetzt einen Schritt weiter'", erzählte der 28-Jährige in der Sendung "Ich bin ein Star – Die Stunde danach".

