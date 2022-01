Sie schweben ganz offensichtlich auf Wolke sieben! Leni Klum (17) ist seit einiger Zeit nicht mehr aus der Modelwelt wegzudenken. Doch nicht nur beruflich läuft es überaus für die Tochter von Supermodel Heidi Klum (48) – auch privat hat der Teenager sein ganz großes Glück gefunden. Seit mittlerweile über zwei Jahren datet die Beauty nämlich Aris Rachevsky und scheint immer noch überglücklich zu sein: Leni teilt nun ein paar verschmuste Bilder mit ihrem Liebsten!

Auf ihrer Instagram-Seite veröffentlicht die 17-Jährige zwei verliebte Schnappschüsse mit ihrem Freund. Darauf posieren die zwei eng aneinandergeschmiegt in einem Auto – auf einem der Bilder gibt Aris seiner schönen Freundin sogar einen liebevollen Schmatzer auf die Wange. "Mein Baby repräsentiert meine Kollektion", schreibt Leni stolz zu dem Beitrag.

Dass Leni sich so verliebt mit ihrem Freund zeigt, ist eher eine Seltenheit. Denn obwohl die beiden schon lange zusammen sind, haben sie sich noch nicht so oft in der Öffentlichkeit oder auf Social Media gezeigt. Vor wenigen Monaten machten sie dann aber eine Ausnahme: Bei der Premiere zur Netflix-Produktion "The Harder They Fall" begleitet Aris seine Leni auf dem roten Teppich.

Instagram / leniklum Leni Klum und ihr Freund Aris Rachevsky

Instagram / leniklum Leni Klum mit ihrem Freund Aris Rachevsky im Januar 2022

Getty Images Seal, Laura Strayer, Aris Rachevsky und Leni Klum bei der "The Harder They Fall"-Premiere

