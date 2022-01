Alles vorbei bei Ben Zucker (38) und seiner Partnerin! Der Schlagerstar erlangte im Jahr 2018 große Bekanntheit, als er gemeinsam mit der Musikerin Helene Fischer (37) auf Tour ging. Sein Privatleben hält der Sänger normalerweise weitestgehend aus der Öffentlichkeit raus. Doch nun plauderte er ungewohnt offen über sein Liebesleben – und verriet dabei, dass er schon seit einigen Monaten in einer festen Beziehung war. Doch sein Glück war offenbar nicht für die Ewigkeit bestimmt: Ben und seine Freundin haben sich getrennt!

Im "Natürlich Kohlensäure"-Podcast sprach der 38-Jährige mit Doreen Steinert (35) über sein Liebes-Aus. Seit rund zweieinhalb Monaten sei er mittlerweile wieder Single. Doch was war der Grund für die plötzliche Trennung? "Sie wollte noch mal eine Musikkarriere anstreben mit 35, das konnte ich dann nicht", meinte Ben. Er wolle einfach keine Frau an seiner Seite, die ebenfalls in der Musikbranche tätig sei. "Ich bin da wahrscheinlich auch zu eifersüchtig", gab er ehrlich zu.

Das plötzliche Ende seiner Beziehung mache dem "Was für eine geile Zeit"-Interpretin an manchen Tagen immer noch schwer zu schaffen. "Ich habe schon hin und wieder Liebeskummer", erzählte er total geknickt. Manchmal denke Ben auch daran, es noch einmal mit seiner Ex zu versuchen: "Ich glaube, es wird echt schwer, eine Frau zu finden, mit der ich mich noch mal so gut verstehen werde."

ActionPress Ben Zucker im Januar 2020 in Berlin

ActionPress Ben Zucker, Schlagersänger

Matthias Wehnert / ActionPress Ben Zucker beim Oktoberfest in Kemnitz

