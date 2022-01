Sylvie Meis (43) ist schon ganz gespannt auf die neue Love Island-Staffel. Im vergangenen Jahr trat die gebürtige Niederländerin die Nachfolge von Jana Ina Zarrella (45) an und führte zum ersten Mal durch die beliebte Kuppel-Show. Nur kurz nach dem Finale wurde bekannt, dass Sylvie auch die nächste Staffel moderieren soll – und die startet schon bald. Deswegen ist das Model voller Vorfreude, zumal nun vieles anders werden soll.

Wie RTLZWEI in einer Pressemitteilung bekannt gibt, beginnt die siebte Staffel des Flirt-Formats im Frühjahr. "Ich freue mich sehr, dass es bald wieder mit 'Love Island' losgeht. Es wird viele Neuerungen geben. Darauf können sich alle Fans freuen", erklärte Sylvie. Was genau sich in den neuen Folgen ändern wird, ließ sie aber offen. Eines bleibe aber gleich: "Bei 'Love Island' steht die Liebe wieder im Vordergrund und ich bin schon voller Vorfreude, die Islander bei ihrer Suche nach der großen Liebe zu begleiten."

Sylvie ist bereits auf Teneriffa und dreht dort die Kampagne für die Show. Auf ersten Bildern ist sie in einem lockeren, langen weißen Kleid zu sehen. Das Outfit erinnert an einen Festivallook, was auch das Motto der kommenden Staffel sein soll.

