Georgina Rodriguez (28) lässt sich ausgiebig feiern. Seit fast fünf Jahren gehen das Model und Cristiano Ronaldo (36) nun schon gemeinsam durchs Leben. Immer wieder zeigt das Paar zudem im Netz, wie glücklich es noch miteinander ist. Am 27. Januar feierte die dunkelhaarige Schönheit nun ihren Geburtstag, an dem ihr Schatz augenscheinlich keine Kosten und Mühen scheute, um seiner Liebsten einen unvergesslichen Tag zu bescheren. Über den Dächern von Dubai zelebrierte Georgina nun mit ihrer Familie ihren Ehrentag.

Auf ihrem Instagram-Account teilte die frischgebackenen 28-Jährige nun einige Eindrücke von ihrem Geburtstag. So zeigte ein Clip, den sie in ihrer Story postete, dass sie beispielsweise mittags mit einem gedeckten Tisch überrascht wurde. Neben Rosenblättern lagen auf der geschmückten Tafel zudem erinnerungsträchtige Momentaufnahmen des Paares. Doch mit dem gemeinsamen Tag am Strand waren die Feierlichkeiten noch nicht beendet. Abends dinierten Georgina und Cristiano mit ihren Kindern mit Blick auf den Burj Khalifa. Auch an diesem besonderen Moment ließ das Model seine Fans via Social Media teilhaben.

Am selben Tag wurde zudem die Dokumentation "Soy Georgina" über die Freundin des wohl bekanntesten Fußballers auf Netflix veröffentlicht. In der sechsteiligen Mini-Serie gibt Georgina unzählige Einblicke in ihren Alltag. So verrät die gebürtige Argentinien zum Beispiel, dass sie sich an Cristianos Luxusleben am Anfang ihrer Beziehung erst einmal hatte gewöhnen müssen.

Instagram / georginagio Georgina Rodriguez mit Eva und Mateo Ronaldo im Januar 2022

Instagram / georginagio Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez und die Ronaldo-Kids im Januar 2022

Instagram / georginagio Georgina Rodriguez, Model

