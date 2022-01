Kim Gloss (29) gibt neue Einblicke in ihre zweite Schwangerschaft! Vergangenes Jahr gaben sich die ehemalige DSDS-Kandidatin und ihr Partner Alexander Beliaikin das Jawort. Nun verkündete das Paar, dass es zum ersten Mal gemeinsamen Nachwuchs erwartet. Aus ihrer früheren Beziehung mit Rocco Stark (35) hat die gebürtige Hamburgerin bereits eine achtjährige Tochter. Nun teilte Kim ihren Fans außerdem mit, wie sie ihrem Liebsten von ihrem Baby erzählt hat.

In ihrer Instagram-Story wandte sich die Sängerin nun an ihre Community und bedankte sich zunächst für die vielen lieben Glückwünsche zur Schwangerschaft. Anschließend verriet die brünette Schönheit zudem, dass sie Alex auf eine ganz besondere Weise von seinem Vaterglück berichtete. "Ich habe einen Brief geschrieben – quasi eine Nachricht vom Baby", begann die 29-Jährige zu erzählen. Der Luxus-Autohändler hätte sich über diese Neuigkeit auch unfassbar doll gefreut. "Er ist überglücklich. Er kann es auch kaum erwarten. Er ist total liebevoll. Er kümmert sich so sehr um uns", schwärmte die werdende Mama.

Vor der offiziellen Ankündigung der Eheleute hatten einige Follower bereits vermutet, dass die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin erneut schwanger sein könnte. So fiel den Usern ein Schwangerschaftsöl ins Auge, das in einer von Kims Stories zu sehen war. Zudem hatte die Sängerin vorübergehend ein Foto geteilt, auf dem unter einem eng anliegenden Kleid ein kleiner Babybauch zu erkennen war.

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss mit Babybauch

Instagram / alex.bel23 Kim Gloss und Alexandern Beliaikin im Januar 2022

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss, ehemalige "Dschungelcamp"-Teilnehmerin

