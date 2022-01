Kathy Hilton (62) war bei den Hochzeitsvorbereitungen genervt von ihrem Schwiegersohn Carter Reum. Vor wenigen Monaten gaben sich Paris Hilton (40) und der Autor im Rahmen einer dreitägigen Feier das Jawort. Wie die TV-Bekanntheit verriet, wurde das besondere Event bis ins kleinste Detail durchgeplant. An der Organisation der glamourösen Hochzeit beteiligte sich auch Carter – sehr zum Missfallen von Paris' Mutter Kathy.

In einem Interview mit Jimmy Fallon (47) bei The Tonight Show erzählte Paris, dass ihre Mutter ihrem Ehemann Carter die Spitznamen "Bräutigamzilla" und "der Oktopus" verpasst hat. "Weil er seine Finger überall reinsteckt", entgegnete Kathy. Sie erklärte, dass sie sich bei der Hochzeitsplanung für ihre Tochter von dem Unternehmer vor den Kopf gestoßen gefühlt hatte. "Er hat in der Konditorei angerufen. Er hat die Band angerufen. Er hat den Partyplaner angerufen, die Hotels, einfach alles. Das ist nicht normal", verteidigte sich die 62-Jährige.

Doch auch wenn die Modedesignerin genervt von dem Engagement ihres Schwiegersohns war, freue sie sich schon auf baldigen Nachwuchs. Wie sie im Dezember in einem Interview mit Hollywood Life ausplauderte, glaube sie, dass ihre Tochter auch schon bald schwanger werde. "Wahrscheinlich innerhalb der nächsten sechs Monate", meinte Kathy.

Getty Images Paris Hilton und Carter Reum, November 2021

Getty Images Kathy Hilton, Modedesignerin

Getty Images Paris Hilton und Carter Reum, 2021

