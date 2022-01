Kanye West (44) hat eine ganz klare Meinung zu ihm! Vor knapp einem Jahr machten der Rapper und seine Noch-Ehefrau Kim Kardashian (41) ihre Scheidung offiziell. Eigentlich schien er bis vor Kurzem noch um die Unternehmerin kämpfen zu wollen. Doch sie ist wohl bereits mehr als glücklich mit dem Comedian Pete Davidson (28). Der "Donda"-Interpret ist ganz offensichtlich kein Fan von ihm: Kanye schoss nun gegen Pete!

Ein Insider erklärte nun gegenüber The Sun, was genau der 44-Jährige von Kims Neuen hält: "Zum einen denkt er, deren Beziehung sei fake", hieß es in dem Interview. Laut Kanye würde seine Ex und ihre Familie sich ständig Geschichten rund um ihr Leben ausdenken. Doch dann wurde der vierfache Vater Pete gegenüber persönlich.

Kanye machte sich über seinen Kleidungsstil lustig. "Er findet, dass Pete die schlimmsten Klamotten trägt, die aussehen, als würde er sie in der Mall kaufen", erzählte die Quelle weiter. Ist er vielleicht einfach nur eifersüchtig? Eigentlich dürfte den Musiker das nicht mehr stören, denn vor wenigen Tagen machte er seine Beziehung zu Julia Fox (31) öffentlich.

MEGA Kim Kardashian und Pete Davidson im November 2021

SIPA PRESS / ActionPress Julia Fox und Kanye West bei der Paris Fahion Week

Instagram / petedavidsons Pete Davidson, Comedian

