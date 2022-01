Das Tanzbein schwingen gehörte offenbar nicht zu Timur Bartels' Stärken! Am Donnerstag flimmerte das große Finale von The Masked Dancer über die TV-Bildschirme. Der Schauspieler versteckte sich dabei unter der Maske des Buntstifts – und belegte den dritten Platz. Mit Promiflash sprach Timur (26) nun ganz offen über seine Teilnahme an dem Format – und verriet dabei: Er wollte eigentlich nie tanzen!

Im Gespräch mit Promiflash erzählte der 26-Jährige, dass er nicht enttäuscht über seine Platzierung sei. Im Gegenteil: "Ich bin total stolz auf mich, weil Tanzen eigentlich nie mein Ding war und ich mich immer davor gedrückt habe." Er sei sogar später zu seinem Abiball erschienen, um seine Tanzkünste nicht zum Besten geben zu müssen. Doch die Teilnahme an der Show habe Timur viel Spaß gemacht – und er habe viel lernen können: "Vor allem, dass man nicht aufgeben darf und immer weitermachen muss, auch wenn man mal kurz mit den Schritten verzweifelt."

Als der Club der roten Bänder-Star für die Sendung angefragt wurde, sei er zunächst etwas verwirrt gewesen, weil er noch nie zuvor von dem Format gehört habe. "Das fand ich dann aber irgendwie spannend, weil es das erste Mal war", berichtete Timur und fügte hinzu: "Das ist einfach so eine coole Herausforderung und ich finde, das ist irgendwie was total Gesundes, mal was ganz Neues zu machen."

ProSieben / Willi Weber Der Buntstift im "The Masked Dancer"-Finale

Getty Images Timur Bartels, Schauspieler

ProSieben / Willi Weber Moderator Matthias Opdenhövel und der Buntstift im Finale von "The Masked Dancer"

