Er ist wohl nicht so gut auf ihn zu sprechen! Tomaso Trussardi (38) und Michelle Hunziker (45) verkündeten im Januar 2022 nach 10 gemeinsamen Jahren das Aus ihrer Ehe. Trost fand die Moderatorin in dieser schweren Zeit wohl vor allem bei ihrem Ex-Mann Eros Ramazzotti (58). Die beiden sollen täglich telefonieren und sich eine große Stütze sein. Offenbar ganz zum Ärger von Michelles Noch-Ehemann: Im ersten Interview nach der Trennung ließ Tomaso kein gutes Haar an Eros!

"Heute weiß ich, dass er sagt, er wolle ihr helfen, alles Negative zu überwinden", erklärte Tomaso die Telefonate der italienischen Zeitung Corriere della Sera. Davon hält der Geschäftsmann offenbar gar nichts: "Er hätte ihr vielleicht mal in anderen Momenten zur Seite stehen sollen!" Doch damit nicht genug – der 38-Jährige wetterte noch weiter gegen den Sänger zu sagen und wies ihn in die Schranken. "Jeder sollte an seinem Platz bleiben. In der Vergangenheit hat er es schon einmal an Respekt gegenüber der Familie mangeln lassen", machte er seinen Unmut deutlich.

Der zweifache Vater spielt damit auf einen Auftritt von Eros in einer TV-Show 2021 an. Dort hatte der "Se bastasse una canzone"-Interpret intime Details über seine Ehe mit Michelle ausgeplaudert – in Tomasos Augen wäre das sehr respektlos gewesen. Gegenüber seiner Ex-Frau selbst verlor er hingegen kein böses Wort. Zuletzt hatte er ihr nach der Trennung noch liebevoll zum Geburtstag gratuliert.

Getty Images Michelle Hunziker und Tomaso Trussardi, 2015

MEGA Tomaso Trussardi und Michelle Hunziker im Januar 2020

Instagram / therealauroragram Michelle Hunziker, ihr Ex Eros Ramazzotti und ihre Tochter Aurora im Dezember 2021

