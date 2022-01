Sängerin Kesha (34) probiert etwas Neues aus! Die Beauty wurde mit ihrem Hit "Tik Tok" weltberühmt und setzte damit einen Meilenstein in der Popmusikgeschichte. Und auch die unverwechselbaren Looks der "Your Love Is My Drug"-Interpretin sorgten immer wieder für Aufsehen. Mittlerweile ist es um die 34-Jährige etwas ruhiger geworden. Doch nun präsentierte sich die gebürtige Kalifornierin mit einer frischen Haarpracht: Kesha trägt jetzt einen brünetten Bob samt Pony!

Auf Instagram teilte Kesha ihr neues Aussehen mit ihren Fans. Das Selfie zeigt die 34-Jährige äußerst natürlich, denn von Make-up ist hier keine Spur zu sehen. Die US-Amerikanerin war eigentlich immer für ihre blonde, lange Mähne bekannt, die über die Jahre hinweg zu einem Markenzeichen wurde. Doch davon hatte die Sängerin nun offenbar genug! Ihre Follower scheinen begeistert von dem frischen Look der Liedermacherin zu sein. "Wunderschön", "du siehst umwerfend aus", "unsere Beautyqueen", kommentierten drei von zahlreichen Usern unter dem Beitrag.

Ob der plötzliche Frisurenwechsel wohl aus einem bestimmten Grund passierte? So war es in der Vergangenheit jedenfalls bei Sängerin Demi Lovato (29), die – noch viel drastischer – von ihrer langen schwarzen Haarpracht auf ein raspelkurzes Blond umstieg. "Für mich war es eher eine spirituelle und emotionale Sache, als ein 'Oh, ich brauche einen neuen Look'", erzählte die "Let It Go"-Interpretin damals in einem Podcast von Kesha.

Getty Images Sängerin Kesha im Juli 2021

Getty Images Kesha, Sängerin

Instagram / ddlovato Demi Lovato im Dezember 2020

