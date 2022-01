Georgina Rodriguez (28) gibt Einblicke in die Anfänge ihrer Partnerschaft. 2021 verkündete das in Spanien lebende Model, dass sein Alltag in einer Netflix-Produktion beleuchtet werde. Vor allem wie das Leben der dunkelhaarigen Schönheit mit ihrem Schatz Cristiano Ronaldo (36) aussieht, soll in der Doku beleuchtet werden, die am 27. Januar erschienenen ist. In der Serie gesteht Georgina beispielsweise, dass sie sich zunächst an den glamourösen Lebensstil ihres Liebsten hatte gewöhnen müssen.

In ihrer Netflix-Dokumentation "Ich bin Georgina" spricht die gebürtige Argentinierin nun ganz offen über ihr Leben als Freundin des wohl bekanntesten Fußballers. In der sechsteiligen Mini-Serie verriet Georgina nun auch, dass sie anfangs so ihre Probleme mit dem Luxusleben ihres Liebsten hatte. Zu Beginn ihrer Beziehung habe sie es beispielsweise als äußerst seltsam empfunden, von dem 36-Jährigen in seinem Bugatti von der Arbeit abgeholt zu werden. "Ich bin von einer Verkäuferin von Luxusartikeln dazu übergegangen, diese selbst auf dem roten Teppich zu tragen", erzählte die 28-Jährige.

Auch an das riesige Anwesen des Portugiesen habe sie sich zunächst gewöhnen müssen. "Als ich das erste Mal bei Cristiano zu Hause war, habe ich mich jedes Mal verlaufen, wenn ich in die Küche ging, um Wasser zu holen", berichtete Georgina. Manchmal habe sie eine halbe Stunde gebraucht, um zurück ins Wohnzimmer zu finden. Erst nach einem halben Jahr habe sie schließlich gewusst, wo alles sei.

Netflix Georgina Rodriguez bei den Dreharbeiten zu ihrer Netflix-Doku "Soy Georgina"

Instagram / georginagio Georgina Rodriguez bei den Dreharbeiten zu ihrer Netflix-Doku im April 2021

Instagram / georginagio Georgina Rodríguez, Model

