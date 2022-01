Diesen Camper wird sie definitiv nicht vermissen! Jasmin Herren (43) musste an Tag neun als zweite Camperin aus dem Dschungelcamp ausziehen. Von ihrem Abgang ist die Schlagersängerin aber nicht sonderlich enttäuscht – sie sei einfach nur glücklich, an der Show habe teilnehmen zu dürfen. Das Camp sei für sie eine ganz besonders erinnerungswürdige Zeit gewesen. Trotzdem kam die Witwe von Willi Herren (✝45) nicht mit allen Promis klar! Promiflash verriet Jasmin nun, auf welchen Busch-Bewohner sie in Zukunft verzichten kann.

"Also mit einer Anouschka Renzi (57) muss ich jetzt nicht noch mal im Dschungelcamp sitzen", wurde sie im Promiflash-Interview deutlich. Jasmin und die Schauspielerin seien nämlich einfach nicht richtig warm miteinander geworden. "Ich mag an ihr nicht, dass sie keinen Teamgeist hat", verriet die 43-Jährige. Sie sei einfach nicht gruppenfähig, sondern würde ziemlich egoistisch handeln: "Das gefällt mir nicht an ihr!"

Dennoch fand sie gegenüber Promiflash auch noch recht positive Worte für die 57-Jährige. "Ich möchte dennoch sagen, dass ich sie als Frau, Person und Schauspielerin akzeptiere", stellte Jasmin klar. Die beiden hatten zusammen mit Linda-Caroline Nobat (27) in einer Dschungelprüfung antreten müssen und dabei gänzlich versagt: Wegen ihrer Kommunikationsprobleme holte das Trio keinen einzigen Stern.

RTL Jasmin Herren, Sängerin

RTL Anouschka Renzi und Jasmin Herren im Dschungelcamp

Instagram / jasminherren78 Jasmin Herren, Witwe von Willi Herren

