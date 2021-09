Haben Kylie Jenner (24) und Travis Scott (29) den nächsten Schritt gewagt? Die Keeping up with the Kardashians-Beauty und der Rapper haben gerade erst bekannt gegeben, dass sie zum zweiten Mal Eltern werden und haben damit die seit Wochen kursierenden Gerüchte bestätigt. Tochter Stormi (3) bekommt tatsächlich ein Geschwisterchen. Aber hüten die beiden möglicherweise noch ein anderes süßes Geheimnis? Einige Fans sind jedenfalls überzeugt, dass Kylie und Travis sich verlobt haben!

Auf Instagram teilte die 24-Jährige ein süßes Video, mit dem sie ihre Schwangerschaft verkündete. Bereits einen Tag später postete sie dann einige Schnappschüsse, auf denen sie stolz ihren Babybauch in Szene setzt. Manche Fans achteten bei den beiden Posts allerdings eher auf Kylies Finger als auf ihren Bauch. An ihrer linken Hand glitzert auf den Aufnahmen nämlich ein auffälliger Ring am Ringfinger. "Hat sie sich etwa verlobt?", lautet nur einer von vielen Kommentaren unter ihren Beiträgen. Auch auf Paparazzi-Fotos, die am vergangenen Mittwoch in New York entstanden sind, ist Kylies Diamantring deutlich zu erkennen.

Doch der Schmuck der werdenden Mama sorgt nicht nur für Verlobungsgerüchte. Einige Follower vermuten sogar, dass Kylie und Travis schon längst vor den Traualtar getreten sind und es sich bei dem Schmuckstück um einen Ehering handelt: "Hast du Travis heimlich geheiratet und wir waren von den Babynews so abgelenkt, dass wir es nicht gemerkt haben?", fragte etwa ein Fan.

Getty Images Travis Scott und Kylie Jenner mit ihrer Tochter Stormi, Juni 2021

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im September 2021

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner mit ihrer Tochter Stormi

