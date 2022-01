Chrishell Stause (40) ist wieder auf dem Single-Markt! Erst vor wenigen Wochen gab die Selling Sunset-Darstellerin bekannt, dass sie und Jason Oppenheim (44) fortan getrennte Wege gehen werden. Das musste die Reality-TV-Beauty erst mal für einige Zeit sacken lassen. Zudem hat sie in der Zwischenzeit wohl einen Entschluss gefasst – nach ihrem Liebes-Aus mit dem Immobilienmakler will Chrishell künftig keine Berühmtheiten mehr daten!

Das verriet Chrishell jetzt gegenüber TMZ Live. Sie enthüllte, dass sie sich wünscht, dass ihr Zukünftiger jemand wäre, der nicht weltweit bekannt sei. Offenbar erhofft sich der TV-Star, so endlich den Partner fürs Leben ausfindig zu machen. Nach einer gescheiterten Ehe mit dem This Is Us-Schauspieler Justin Hartley (45) und ihrem Liebes-Aus mit Jason scheint Chrishell keine Lust mehr auf einen prominenten Partner zu haben.

Doch in ihrer Position als Influencerin sei es nicht einfach, jemand ganz Gewöhnlichen zu treffen und mit ihm anzubandeln. "Da muss ich definitiv meine Freunde um Hilfe bitten", gestand die 40-Jährige in dem Interview. Doch Chrishell stellte auch klar, dass sie nach ihrer Trennung im November für ein neues Kapitel in Sachen Liebe bereit sei.

Instagram / chrishell.stause Jason Oppenheim und Chrishell Stause im Oktober 2021

Getty Images Justin Hartley und Chrishell Hartley bei den 71. Emmy Awards im September 2019

Instagram / chrishell.stause Chrishell Stause, Reality-TV-Star bekannt aus "Selling Sunset"

