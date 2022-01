Hat da etwa jemand genug von seiner blonden Haarpracht? Vor einiger Zeit wagte Leni Klum (17) ihren Einstieg in die Modewelt und meisterte dies mit Erfolg! Das ist eigentlich nicht verwunderlich, schließlich ist sie die Tochter von Heidi Klum (48) höchstpersönlich. Erst kürzlich postete die "Chai Tea With Heidi"-Interpretin einen süßen Schnappschuss, auf dem sich die zwei zum Verwechseln ähnlich sehen. Das könnte nun vorbei sein: Leni sagt ihrer blonden Mähne Adieu!

Auf einem Instagram-Beitrag zeigte sich die 17-Jährigen nun mit einem brünetten Haarschopf. "Mittagspause! Fällt euch irgendwas auf?", witzelte Leni in der Beschreibung des Fotos, auf dem sie gerade einen Salat verspeist. Mit seinen großen, blauen Kulleraugen blickt das Model ganz unschuldig daher. Mit der neuen Haarfarbe wirkt die Tochter der Germany's next Topmodel-Chefjurorin direkt ganz anders. Die Fans sind jedenfalls sehr angetan davon. "Oh mein Gott, deine neuen Haare sehen großartig aus", kommentierte eine Userin, während eine andere festhielt: "Dunkel steht dir besser mit dem Kontrast zu den Augen." Ob sie ihre Haare wirklich gefärbt hat oder nur eine Perücke trägt, enthüllte Leni nicht.

Die Beauty ist bereits bekannt, dafür, immer mal wieder überraschende Bilder auf ihrem Instagram-Profil zu teilen. So zeigte sich das Model vor Kurzem in einem sehr natürlichen Look. "Ganz ohne Make-up", schrieb sie unter das Foto, das auch Hautunreinheiten zu erkennen gibt. Daran sieht man es mal wieder: Niemand ist perfekt!

Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi Klum und ihre Tochter Leni

Anzeige

Instagram / Leni Klum Leni Klum, Model

Anzeige

Instagram / leniklum Leni Klum im Januar 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de