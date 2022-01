Endlich gibt Josh Duhamel (49) weitere Details zu seinem Antrag preis! Mitte Januar überraschte der Schauspieler seine Fans mit freudigen Neuigkeiten: Er hielt nach rund drei Jahren Beziehung um die Hand seiner Partnerin Audra Mari an – und zwar an ihrem 28. Geburtstag. Jetzt verriet der "Happy New Year"-Darsteller: Er entschloss sich spontan dazu, seiner Liebsten die Frage aller Fragen zu stellen – und hatte deshalb nicht einmal einen Ring für sie dabei!

Im Gespräch mit Us Weekly erzählte der 49-Jährige, dass er sich mit seiner Liebsten während eines Urlaubs auf den Florida Keys verlobt habe. Eigentlich sei es zunächst gar nicht Joshs Plan gewesen, vor Audra auf die Knie zu gehen. Doch für ihn habe es sich einfach richtig angefühlt. "Ich dachte mir: 'Okay, du wirst es heute tun. Heute ist der Tag.' Und so ist das alles irgendwie passiert", berichtete er. Der gebürtige US-Amerikaner habe zwar keinen Ring für seine Angebetete besorgt, doch dafür habe er sich trotzdem etwas Besonderes für sie überlegt: Das Model bekam seinen Antrag per Flaschenpost!

Außerdem erklärte der Ex-Mann von Sängerin Fergie (46) im Interview, dass er schon zu Beginn seiner Beziehung gewusst habe, dass er Audra eines Tages heiraten wolle. "Leider haben wir eine Weile eine Fernbeziehung geführt, sonst wäre es wahrscheinlich schon viel früher passiert", meinte Josh.

Getty Images Josh Duhamel, Schauspieler

Instagram / audramari Josh Duhamel und Audra Mari im Januar 2022

Instagram / audramari Audra Mari, Verlobte von Josh Duhamel

